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Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Salim Taş   | 09.02.2022
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çeyrek finale yükseldi

Hatay

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.


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