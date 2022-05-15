Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti

İstanbul
Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 58'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, bu süreçte 10 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
Süper Lig'de 15. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 50 puanda kaldı.
19. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Naldo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Haji Wright, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu sol çaprazda Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra topu altıpasın içindeki Fredy ile buluşturdu. Fredy'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
29. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Luiz Adriano'nun sağdan ortasında Brecka'dan seken top, Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yerden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
36. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Bahadır Öztürk'ün hatası sonucu sol çaprazda topu kapan Muleka, ceza sahasına girdikten sonra pasını verdi. Fernando'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sağ çaprazında Fall'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kale çizgisi önünde Naldo'nun müdahale ettiği top kornere çıktı.
37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muleka'dan seken topu arka direkte tamamlayan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
47. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ikinci golü buldu. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde Naldo'nun altıpas çizgisinin üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top, yere çarparak ağlara gitti: 1-2
53. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Hadergjonaj'ın geri pasında kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği topu, araya giren Haji Wright kaptı. Wright'ın ceza sahası sağ çaprazından uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
70. dakikada Antalyaspor dördüncü kez ağları havalandırdı. Fernando'nun ara pasıyla topla buluşan Haji Wright, ceza sahası sol çaprazında son çizgiye yakın bir noktadan topu arka direğe ortaladı. Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği ikili mücadelede son olarak Hadergjonaj'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4
86. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in soldan ortasında Mabil'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada Haji Wright'ın ceza sahası içinden çıkardığı sert şutta üst direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisini geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat kontrol etti. Gol kararı veren hakem Mert Güzenge, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Güzenge, bu pozisyondan önce Antalyaspor ceza sahasında kaleci Boffin ile girdiği ikili mücadelede Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi ve Wright'ın golünü iptal etti. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
"Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu"
Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ beki mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncular forma giydi. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.
"Oyuncular kötü oynama haklarını kullandı." diyen Ümit Şengül, "Bu oyuncular özellikle ikinci yarıda inanılmaz performans ortaya koydu. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız. Bu zamana kadar 51 puan toplanmış. 53 puanla Kasımpaşa tarihinin rekorunu kırmış olacağız. Gelecek hafta motivasyonumuz o yönde olacak." şeklinde görüş belirtti.
"Hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık"
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, çok iyi bir performans sergileyerek net bir galibiyet aldıklarını belirtti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Groenendijk, "Tekrar çok iyi bir performans izledik. Avrupa kupalarına katılma şansımızı kaybettikten sonra biraz endişeliydik. Cevabını sahada çok iyi bir şekilde veren bir takım vardı. Hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık. Yenilmezlik serimizi 15 maça çıkardık. Bu kadar gol atıp kazanmak çok önemliydi. Gelecek hafta Galatasaray'a karşı seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Altyapıdan çıkardıkları oyuncuların sergilediği performansa değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Altyapıdan çıkan Bahadır, Doğukan ve Bünyamin gibi oyuncuları ilk 11'de oynatmak mutluluk verici. Asıl amacımız bu olmalı. Bu, çok sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.