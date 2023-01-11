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Spor, Futbol

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) İcra Komitesi, Zinedine Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında sert ifadeler kullanan ve hakkında birçok taciz iddiası ortaya çıkan FFF Başkanı Noel Le Graet'i görevden aldı.

Alaattin Doğru   | 11.01.2023
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı

Ankara

France Info'da yer alan habere göre, Le Graet, Fransa Spor Bakanlığının hakkındaki incelemesi bitene kadar görevine devam edemeyecek.

FFF'nin başına Le Graet'in yardımcısı Philippe Diallo geçici olarak atandı.

Fransa Futbol Federasyonunun başına 2011'de getirilen Le Graet'in normal görev süresi 2024'te sona eriyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda kadın, Le Graet'i kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Spor Bakanlığı iddialardan sonra Le Graet hakkında inceleme başlatmıştı.

Le Graet'ın Zidane'a yönelik sözleri tepki çekmişti

Noel Le Graet, Fransa'nın RMC Sport kanalında ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'nin milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında; "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelere ilişkin, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten, utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe de "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirmişti.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

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