Spor, Futbol

FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İstanbul

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi.

Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.

