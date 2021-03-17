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Spor, Futbol

FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 67. yıl dönümünde Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma serüvenini, "Tarihte bugün" başlığıyla haberleştirdi.

Abdullah Tevge   | 17.03.2021
FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü

İstanbul

FIFA'nın resmi internet sitesindeyayımlanan haberde, usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç ile 2016 yılında vefat eden dönemin milli futbolcusu Suat Mamat'ın röportajlarına yer verildi.

Haberde, 2002 yılında Kore-Japonya ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olarak futbol kalitesini ortaya koyan Türkiye'nin, 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma öyküsünün de görülmeye değer olduğu anlatıldı.

Kupaya katılmak için İspanya ile eşleşen Türkiye, deplasmandaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından rövanşta sahadan 1-0 üstün ayrılmıştı. Ancak averaj uygulaması olmadığı için taraflar İtalya'nın başkenti Roma'da 17 Mart 1954'te tekrar karşı karşıya gelmişlerdi. 2-2'lik beraberliğin ardından kura çekimiyle Dünya Kupası'na katılan Türkiye olmuştu.


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