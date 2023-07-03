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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, taraftarı heyecanlandırma sözü verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, bu sezon başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ercan Çakar  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, taraftarı heyecanlandırma sözü verdi

Istanbul

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayımlanan programda yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda çok iyi karşılaştığını ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Kent, "Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız." diye konuştu.

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel, hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takıma kolay adapte olacağına inandığını belirten Kent, oyun tarzıyla ilgili, "Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda, gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü veren Ryan Kent, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda hem kişisel hem de takım olarak şunu da ifade edebilirim ki başarılı olmak için her şeyi yapacağız, başarı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Bu takım lig kupasını, ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Ama geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız."

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