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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Hilmi Sever   | 04.09.2022
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.

Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

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