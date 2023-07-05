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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.

Emre Doğan  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Bosna Hersekli santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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