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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

Mutlu Demirtaştan   | 14.04.2021
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

Istanbul

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın Stuttgart takımıyla anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

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