Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,807.80
BTC/USDT
64,201.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Bozhan Memiş  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti
Konyaspor kombinede "zirveye" oynuyor

Konyaspor kombinede "zirveye" oynuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet