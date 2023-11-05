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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Albertine Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenliyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

Bozhan Memiş  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

İstanbul

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.

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