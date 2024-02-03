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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Yüksek Divan Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı.

Bozhan Memiş  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı

İstanbul

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 11 milyar 466 milyon lira olarak açıkladı.

Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs'ta açıklanan 8 milyar 276 milyon lira olan borcunun 3 milyar 190 milyon lira arttığını, toplam varlığın ise 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.

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