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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hastanede enfeksiyon tedavisi görüyor

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaklaşık 20 gündür hastanede enfeksiyon tedavisi gördüğünü açıkladı.

Emrah Oktay  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hastanede enfeksiyon tedavisi görüyor

İstanbul

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama paylaştı.

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Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını aktaran Mert Hakan, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu açıklamasını, "Tüm yaşananlar ışığında en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum." diyerek bitirdi.

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