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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.02.2021
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sosa, "Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım." diye konuştu.


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