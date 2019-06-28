Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüp internet sitesinden Şükrü Birand için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "10 yıl boyunca formamızı giyen yüksek divan kurulu üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 75 yaşında hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirileceği belirtildi.
Birand'ın naaşının, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.