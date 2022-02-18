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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımında sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Emrah Oktay   | 18.02.2022
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo, arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikayetleri devam eden Mesut ile omuz kırığı olan İrfan Can'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Bu futbolcuların saha ve fitness çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda dün akşam Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapılan maçta sakatlanan Min-jae'nin arka adalesinde sertleşme olduğu ve tedavisine başlandığı vurgulandı.

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