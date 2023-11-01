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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Can Öcal  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Fenerbahçe'den Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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