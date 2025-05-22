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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Metin Arslancan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a ziyaret

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş, Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.

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