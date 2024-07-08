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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'den teşekkür açıklaması

Fenerbahçe'nin başka takımlarla transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Serdar Aziz, teşekkür mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'den teşekkür açıklaması

İstanbul

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılan 33 yaşındaki stoper, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım."

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