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Spor, Futbol

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya geldi

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi.

Murat Kaya  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya geldi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

St. Petersburg

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Rusya'ya doğru havalanan sarı-lacivertliler, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı.

Teknik kadro, görevli ve oyunculardan oluşan 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde kentteki Petrovski Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak.

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