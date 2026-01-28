Dolar
43.41
Euro
52.08
Altın
5,287.93
ETH/USDT
3,010.00
BTC/USDT
89,229.00
BIST 100
13,239.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Bükreş

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

4 isim sınırda

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.

Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Son idman İstanbul'da

Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-lacivertli ekih, idmanın ardından TSİ 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek. TSİ 18.45'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelenin oynanacağı National Arena'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de Sibirya kazı görüntülendi
Ocak ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı

Fenerbahçe ile Göztepe 60. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet