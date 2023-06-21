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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita-Zimbru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turundaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, San Marino'nun La Fiorita ile Moldova'nın Zimbru takımlarının maçının galibiyle karşılaşacak.

Süha Gür  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita-Zimbru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

İstanbul

UEFA takım sıralamasında 257. basamakta yer alan La Fiorita, geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı.

Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin avroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.

29 Kasım 2016 tarihinde kurulan kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda A Milli Takım seviyesinde 6 isme yer verdi.

Zimbru ekibi de ligini 3. sırada tamamladı

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise, yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor.

Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.

Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.

İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.

Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.

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