Dolar
28.53
Euro
30.42
Altın
1,959.62
ETH/USDT
2,105.30
BTC/USDT
36,596.00
BIST 100
7,841.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington’da, savaş karşıtları Gazze’de hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve anma töreni düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe teknik direktör Kartal: Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogrets takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Süha Gür  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Fenerbahçe teknik direktör Kartal: Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük

Razgrad

Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla anarak sözlerine başladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran 62 yıl çalıştırıcı, "Maçın başında 1-2 net pozisyonuna girdik ama bunları yapamadık. Oyunda rakip takım dengesini bulmak bir gol buldu. Devreyi böyle kapaydı, 2. yarı toparlanarak iyi başladı. Top bizde olsa da fazla pozisyonda üretemedik. Rakibimizde iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde attıkları golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelene kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Sonuçta grubun lideriz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

İsmail Kartal, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansına ilişkin performansına ilişkin şunları aktardı:

"Sezonun altyapı oyuncularımız antrenmanlara katılabiliyordu. Altyapıyla uyumlu bir şekilde, oyuncuların istediği pozisyona ulaşmak için altyapıdaki oyuncular hem taramak hem de A Takım'a oyuncu monte etmek adına. Yusuf'u da böyle zorlu bir maçta oynatmak ona şans verdi, bu ona ne kadar güvendiğimi Hataları olsa da 17 yaşındaydı.Türk futbolu ve F.Bahçe için bu akşam güzel bir performans sergilendi, kendisini tebrik ediyorum."

Üretemediklerini dile getiren Kartal, "Üst sistemde izin vermesine rağmen fazla üretken olamadık. Pozisyonlara giremediğimiz için golü de bulamadık. Crespo'nun kartı vardı, çok fazla riske sahip olmak doğru değildi. İsmail cezalı diye bunu devam ettirdik. Szymanski ile ön bölüme hareketlilik sağlamak istedi, kanatlarda değişiklikler oldu ama olmadı. Yapmamız gereken hamleler yaptık ama net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Ludogorets'in bu galibiyetle devam ettiği için kendisini potaya soktuğunu dile getiren Kartal, "Önümüzde 2 maç var. 2 maçta 4 puan alınca gruptan çıkmayı garanti ediyoruz ama futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Alabileceğimizi düşünerek bunları üye yapabiliyoruz." sayıları tamamlandı.

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu 3 puanımızı tekrar gruptaki iddialı durum dile getirdi

UEFA Avrupa Konferansı Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fenerbahce'yi 2-0 yenen Bulgaristan'ın Ludogorets ekibinde teknik direktör olan Georgi Dermendzhiev, eskilerinin galibiyette grupta yeniden yarışa dahil olduğunu söyledi.

Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Dermendzhiev, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilere kalan şifada başarı dileyen 68 yıllık çalıştırıcı, performansını kaydetti:

"Bu 3 puan bizi tekrar grupta iddialı duruma getirdi. Genel olarak bu galibiyetten çok memnunuz. Fenerbahce takımını tebrik ediyorum, çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. başarılar diliyorum. Bu maç bizim kalitemizi artırdık ama bu sadece bir maçtı. Bu kaliteyi Güçlendirmek ve genişlemek zorundayız.Oyuncularım benim beklediğim teknik disiplini yerine arttırdılar.Şu anda grup ikincisi ile aramızda 1 puan var.Bu fark için her yerde sahada bulunmalıyız.Trnava'daki maçta mutlaka galip gelmeliyiz.Bütün maçlara galibiyet için kaçmalı ve 3 puan kazanmalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Gazze'ye gönderdiğimiz yardımları taşıyan gemi bugün Mısır El-Ariş Limanı'na varacak'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EİT Zirvesi'ndeki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Aydın'da sel sularına kapılan kişinin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti

Benzer haberler

'Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük'

'Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük'

Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets'e yenildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Tüm planımızı kazanmak üzerine yaptık

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir
Beşiktaş, Avrupa'da 240. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa'da 240. maçına çıkacak
Fenerbahçe Avrupa'da 264. mücadelesine çıkacak

Fenerbahçe Avrupa'da 264. mücadelesine çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet