Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.75
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

İstanbul

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao, müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları devam eden kaleci Altay Bayındır ile Lincoln Henrique, zorlu deplasmanda boy göstermeyecek.

Sınırda 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti
Gaziantep'te açılışı yapılan Boğaziçi Bulvarı'nın test sürüşü Togg ile yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Benzer haberler

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

MKE Ankaragücü Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak: Kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım ki bu ligde şansımız olsun

Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak: Kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım ki bu ligde şansımız olsun
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olursa tescil edilmesini istemeyeceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olursa tescil edilmesini istemeyeceğim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet