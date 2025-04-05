Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,810.00
BTC/USDT
83,414.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

Mourinho cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görüp, teknik direktör Mourinho gibi 44. maddeden PFDK'ye tedbirli sevk edilen Mert Hakan Yandaş da yarın oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Fred forma giyebilir

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred, "Hakaret" sebebiyle PFDK'ye tedbirli olarak sevk edildi.

Fred, PFDK kararlarının maç saatine kadar açıklanması ve alt sınır olan 3 maç ceza alması halinde, bu cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

Takımı Zeki Murat Göle yönetecek

Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilen yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, disiplin kurulu kararlarının maç saatine kadar açıklanmaması durumunda takımın başında olamayacak.

Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

Forvet hattında rotasyon

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reklam şirketi sahibinden Kültür AŞ'ye yönelik "yasal haraç" iddiası
Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
İBB'den reklam panoları izni alımında 4 milyar liralık kamu zararı iddiası
Ticaret Bakanlığı ekipleri 455,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Jose Mourinho ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan 2'şer futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübünden Jose Mourinho ile ilgili açıklama

Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım organizasyonda yoluna devam ediyor

Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım organizasyonda yoluna devam ediyor
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları
Szymanski, Fenerbahçe'de ilk iki sezonunda "dalya" diyen ikinci futbolcu olacak

Szymanski, Fenerbahçe'de ilk iki sezonunda "dalya" diyen ikinci futbolcu olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet