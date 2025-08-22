Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u ağırlayacak

İstanbul
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.
Takımda 4 eksik
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Dorgeles Nene, ilk maçına çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.