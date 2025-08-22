Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

Süha Gür  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Takımda 4 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Dorgeles Nene, ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

