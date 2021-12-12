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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Emre Doğan   | 12.12.2021
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

İstanbul

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.

Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.


- Fenerbahçe'de 4 eksik


Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, yarın 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


- Erol Bulut, eski takımına karşı


Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker yarın görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.


- Süper Lig'de 5. randevu


Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti.

Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.

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