Dolar
40.88
Euro
47.78
Altın
3,341.79
ETH/USDT
4,639.50
BTC/USDT
118,870.00
BIST 100
10,818.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı’nın tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında yarın Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe'de 2 eksik

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Kadroda rotasyon

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖKDİL sonuçları açıklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

Benzer haberler

Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak 3 maç için erteleme kararı aldı

TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak 3 maç için erteleme kararı aldı
Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın hayali şampiyonluk

Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın hayali şampiyonluk
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet