Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile eşleşti

İstanbul
Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Portekiz temsilcisi Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasında turu geçen ekiple eşleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 2-0 alan Benfica, sahasındaki mücadeleyi de Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un golleriyle 2-0 kazandı.
Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.