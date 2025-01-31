Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in transferi için prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Paylaşımda, Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul'a gelmek için yola çıkarken uçakta çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.