Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,069.80
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

Emrah Oktay  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdığını duyurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralanan Duran, Trendyol Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde dörder, Turkcell Süper Kupa'da 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 21 resmi maçta forma giydi.

Duran, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Kupa'da birer olmak üzere 5 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı santrfor, ligdeki Beşiktaş derbisinin 83. dakikasında 3-2'lik galibiyeti, Galatasaray derbisinin 90+5. dakikasında ise 1-1 beraberliği getiren golleri kaydetti.

Jhon Duran, kariyerine Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Zenit'te devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü 30 santimetre yükseldi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi

Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi

Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdığını duyurdu

Başakşehir, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer etti

Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler haftayı kayıpsız geçti

Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler haftayı kayıpsız geçti
Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor
Beşiktaş, sahasında 2 puan kaybetti

Beşiktaş, sahasında 2 puan kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet