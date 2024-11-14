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Spor, Futbol

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Zenit'i konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.

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