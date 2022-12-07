Dolar
18.64
Euro
19.59
Altın
1,788.28
ETH/USDT
1,231.70
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
4,827.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Süha Gür   | 07.12.2022
Fenerbahçe hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u mağlup etti Fotoğraf: Murat Şengül / AA

Antalya

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2.

47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3.

51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4.

78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Çevre İletişim Derneği Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini ABD'de anlatacak
Bakan Kurum: Poşet fiyatında herhangi bir artışa gitmiyoruz
Türkiye ile KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez: Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor

Benzer haberler

TFF Başkanı Büyükekşi: İkinci devre öncesinde bir talimat değişikliği yapacağız

TFF Başkanı Büyükekşi: İkinci devre öncesinde bir talimat değişikliği yapacağız

Fenerbahçe hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

Trabzonspor ile Crystal Palace berabere kaldı

Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupası'nda aklı şampiyonlukta

Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupası'nda aklı şampiyonlukta
Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Villarreal'den TFF'ye teşekkür
FIFA Başkanı Infantino'ya göre Katar 2022'nin grup aşaması tarihin en iyisi

FIFA Başkanı Infantino'ya göre Katar 2022'nin grup aşaması tarihin en iyisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet