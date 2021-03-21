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Spor, Futbol

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Emrah Oktay   | 21.03.2021
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile bu akşam deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

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