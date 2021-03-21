Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
İstanbul
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile bu akşam deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.