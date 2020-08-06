Fenerbahçe, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul
Fenerbahçe'ye hoş geldin Filip Novak! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
👉 https://t.co/EKvzqYyT3y pic.twitter.com/aL4auTyKBR
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.