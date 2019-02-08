Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylara ilişkin soruşturma tamamlandı

İSTANBUL

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları arasında oynanan maç esnasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle müsabaka düzeninin sık sık bozulduğu belirtildi.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, bu esnada tribünden yabancı madde atılmaya devam edildiği kaydedildi.

İddianamede, Tolga Zengin'i yatıştırmak için bölgeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olaylarda yaralandığı, şiddet eylemlerinin yoğunlaşmasından ötürü müsabakanın tatil edildiği bilgisi verildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mağdur, futbolcular Queresma Bernardo ve Caner Erkin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 46 kişi şüpheli olarak bulunuyor.

Sahaya para, çakmak, telefon atmışlar

Şüphelilerin eylemlerinin tek tek anlatıldığı iddianamede, maç sırasında sahaya madeni para, çakmak, telefon, plastik cisim gibi maddeler atıldığı ifade edildi.

Şüphelilerden Sedat D. ve Mehmet Serhan Y'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına çakmak, şüpheli Gökhan T'nin de su dolu şişe attığı belirtilen iddianamede, Güneş'in bu eylemler nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler İbrahim Y. ve Selçuk G'nin Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'i hedef alarak sahaya birer madeni para attıkları dile getirilerek, şüphelilerden, Abdülkadir D, Cihat Ö ve Metehan A'nın da Beşiktaşlı futbolcu Quaresma Bernardo'yu hedef alarak sahaya birer çakmak fırlattıkları aktarıldı. Şüpheli Mirsat B. ve Taner Ç'nin de sahaya attıkları madeni paraların isabet etmediği belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede, 35 şüphelinin "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan üç aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelilerden 3'ünün mağdur Şenol Güneş'e karşı "silahla yaralama" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarından 6 aydan 2 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, 7 şüphelinin de futbolcular Quaresma Bernardo ve Caner Erkin'e karşı "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, bir şüphelinin de "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan adli para cezasına çarptırılması, 46 şüpheli hakkında ayrıca "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin uygulaması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Örgüt suçundan takipsizlik

Öte yandan, Caner Erkin ile haklarında iddianame hazırlanan 46 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 72 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "yaralama", "hakaret içerikli tezahürat", "spor alanında yasak madde kullanma" suçlarından ise takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, soruşturmanın tribünde bulunan belirli grupların bahse konu eylemleri gerçekleştirmek amacıyla önceden organize edildiği yönünde şüphe doğması nedeniyle genişletildiği anlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda şüpheliler arasında herhangi bir bağlantı tespit edilemediği, kolluk tarafından hazırlanan raporda da örgüt şüphesini güçlendiren veri bulunmadığı aktarılan takipsizlik kararında, bu nedenle şüphelilerin örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı vurgulandı.

Takipsizlik kararında, sahaya peruk, pet bardak, pet şişe attığı belirlenen şüphelilerin işlediği suçların adli para cezası gerektirdiği ve ön ödemeye tabi olduğu, şüphelilerin de yasal süresinde ön ödeme bedelini ödediği gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Muhabir: Filiz Kınık