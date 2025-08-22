Dolar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Alvarez'in kiralanması konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralanması konusunda oyuncunun kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Emre Doğan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Fenerbahçe, Alvarez'in kiralanması konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ailesiyle Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Alvarez'i Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.


Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen oyuncu, açıklama yapmadan özel araçla terminalden ayrıldı.

