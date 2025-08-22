Fenerbahçe, Alvarez'in kiralanması konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralanması konusunda oyuncunun kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ailesiyle Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Alvarez'i Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen oyuncu, açıklama yapmadan özel araçla terminalden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.