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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas'la anlaşıldığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

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