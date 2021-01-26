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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'ten 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Berad Büyük   | 26.01.2021
Fatih Karagümrük'ten 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Yukatel Denizlispor İdarecisi Kaan Şanlıkan, Karagümrük Kaleci Antrenörü Recep Atılgan ve Atakaş Hatayspor Antrenörü İsmail Serbest'in de çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinin yanı sıra Bursaspor Kulübü Görevlisi İsmail Tarhanacı ve Giresunspor oyuncuları Mahamadou Diarra ile Michal Nalepa'nın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği bildirildi.

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