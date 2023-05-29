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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük yarın Yukatel Kayserispor ile İstanbul'da karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 4 haftada yalnızca Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 kazanan Fatih Karagümrük, 3 maçında ise rakiplerine kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olunca teknik direktör Andrea Pirlo'yla yollar ayrıldı. Yarın oynanacak mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Alparslan Erdem olacak.

Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgi ile 44 puan toplayan İstanbul ekibi, ligde 9. sırada yer alıyor.

Yukatel Kayserispor maçı öncesinde ev sahibi takımda Mateo Ricci'nin sakatlığı bulunuyor. Ağrıları bulunan kaleci Batuhan Şen ve Fabio Borini'nin de durumları belirsiz.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelesinden VavaCars Fatih Karagümrük, 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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