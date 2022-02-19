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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Halife Yalçınkaya   | 19.02.2022
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Sivas

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 4-0 kazanmıştı.

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