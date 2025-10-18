Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

İstanbul
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.
Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibi, Kadıköy deplasmanında iyi bir sonuç elde ederek alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Taraflar son olarak 2023-2024 sezonunda karşılaşırken Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.
Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.