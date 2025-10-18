Dolar
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.

Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibi, Kadıköy deplasmanında iyi bir sonuç elde ederek alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Taraflar son olarak 2023-2024 sezonunda karşılaşırken Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

