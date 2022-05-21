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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Süha Gür   | 21.05.2022
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 6 müsabakada yenilmezken söz konusu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 14 puan topladı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son haftaya 57 puanla 8. sırada giriyor.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan konuk ekip ise 61 puanla 5. basamakta yer alıyor.


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