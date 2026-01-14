Dolar
Spor, Futbol

Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

İstanbul

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.

