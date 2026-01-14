Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

İstanbul
Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.