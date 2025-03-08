Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Eyüpspor, geride kalan 26 haftada 11 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, 40 puanla 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 11 mağlubiyet ve 7'şer galibiyet ve beraberlikle 28 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konya ekibi, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.