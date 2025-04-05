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Spor, Futbol

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

İstanbul

Mersin Stadı'ndaki maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.

Ligde çıktığı 28 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 44 puanla beşinci sırada.

Hatayspor ise ligde çıktığı 27 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

Eyüpspor, ligin ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.

5 oyuncu kart sınırında

Eyüpspor'da Atakaş Hatayspor müsabakası öncesinde 5 futbolcu kart sınırında.

Mame Thiam, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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