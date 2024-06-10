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Spor, Futbol

Eyüpspor, iç saha lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un iç saha lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı açıklandı.

Fatih Erel  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Eyüpspor, iç saha lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak

İstanbul

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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