Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6 golle geçti

İstanbul
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Maçın 10. dakikasında ceza sahasına girer girmez topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağı altıpasta bulunan Thiam'a bıraktı. Thiam, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
21. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde topla buluşan Emre Akbaba, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
29. dakikada Maestro'nun uzaktan şutunda, kaleci Berke Özer topu direk dibinden kornere çeldi.
30. dakikada eflatun-sarılı ekip skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün ardından topla buluşan Emre Akbaba'ın pasında ceza alanı içinde Umut Bozok, meşin yuvarlağı gelişine şık bir aşırtmayla filelere gönderdi: 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor 3-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
50. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın pasında topla buluşan Umut Bozok altı pastan arka direkteki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0
79. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa Tayfur Bingöl ceza sahası içinde kafayla vurarak skoru 5-0'a getiren golü attı.
87. dakikada skor 6-0 oldu. Sağ taraftan Caner Erkin'in ortasında Hamza Akman'ın vuruşunda kalecinin direk dibinden çıkardığı topu savunma uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 6-0
ikas Eyüpspor karşılaşmayı 6-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.