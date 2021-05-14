Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Almanya Ümit Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Kuntz, Beşiktaş'tan bu sezon şampiyonluk beklediğini ifade etti.

Abdullah Tevge   | 14.05.2021
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir Fotoğraf: Maurizio Gambarini/AA

İstanbul

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan yarın şampiyonluk beklediğini söyledi.

TRT Deutsch'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."

"Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Benzer haberler

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig şampiyonu dördüncü kez İzmir'de belli olabilir

Süper Lig şampiyonu dördüncü kez İzmir'de belli olabilir

Süper Lig'de takımlar şampiyonluğun yanı sıra büyük bir geliri de kovalıyor

Süper Lig'de takımlar şampiyonluğun yanı sıra büyük bir geliri de kovalıyor
Süper Lig'de perde kapanıyor

Süper Lig'de perde kapanıyor