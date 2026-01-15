Dolar
logo
Spor, Futbol

Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Yunus Hocaoğlu  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Erzurum

20. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Önal'ın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

38. dakikada konuk ekipte Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, kalecinin engel olduğu topu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0

59. dakikada topla yayın önüne gelen Sylla'nın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

"İki güzel gol ve bizim için kazanımı çok iyi olan bir maç oldu"

Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet aldıkları belirterek, doğru planlamayla sahaya çıktıklarını, ilk 11 ve sonradan oyuna giren oyuncuların ayarlamasının iyi yapmak zorunda oldukları bir maç olduğunu ifade etti.

Diğer maçlarda az süre alan oyunculara daha fazla yer verdiklerini dile getiren Özbalta, "Mert ve Arda gibi genç oyuncularımızın şans bulduğu bir müsabaka oldu. Hepsi oyunun üstesinden geldi ve iyi bir maç çıkardı. Savunma ve hücum anlamında iyi şeyler yaptık. İki güzel gol ve bizim için kazanımı çok iyi olan bir maç oldu." diye konuştu.

Özbalta, 18 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sadece Rodriguez'in alt adalesinde gerilme oldu ve oyundan aldık ki pazar günü bizim için çok önemli bir oyuncu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pazar günü taraftarlarımızı da davet ediyorum. Biraz fedakarlık yaparak maça gelmelerini çok istiyoruz. Onların coşkusu çok çok önemli ve bizi iten taraftarımıza ihtiyacımız var. Pazar günü bütün stadı doldurup birlikte kazanarak seyircilerimizi evlerine mutlu şekilde göndermeyi istiyoruz."

"Rakipten daha çok üretsen de sonlandıramayınca kaybediyorsun"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar da kazanmaları halinde önemli avantaj elde edeceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"12 günlük Antalya kampı verimli geçmişti ama buraya Erzurum alışkın bir takım. Zor olduğunu biliyorduk ve onu göz önüne alarak geldik. İlk yarı savunma kısmında çok defolarımız yoktu ama girdiğimiz pozisyonları atamayınca uzaktan yediğimiz golle ağır şekilde cezalandırıldık. İkinci yarının başında da yüklendiğimiz bölümde yaptığımız bireysel hatalarla 2-0 geriye düştüğümüzde gerekli riskleri aldık. Rakipten daha çok üretsen de sonlandıramayınca kaybediyorsun. Üzgünüz, ikinci maçımızı kaybettik ama gruptan çıkma şansımızı son maça kadar kovalamak istiyoruz."

Uçar, ligdeki karşılaşmalara odaklanacaklarını ifade ederek, "Bu dosyayı bugün kapatacağız ve 4 gün sonra İzmir'de Göztepe maçımız var. Mağlubiyetin üzüntüsünü üzerimizden atıp yarından itibaren hazırlanmak istiyoruz. Erzurumspor'u galibiyetten ötürü tebrik ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

